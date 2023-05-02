Афанасьев Федор Демьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Афанасьев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Демьянов
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129681. АФАНАСЬЕВЪ, ФЕДОРЪ ДЕМЪяновъ. Сс.-посел. Селенгинск. у., Кударинск. в., с. Тамильскаго, 30 л., рд. Грозненск. у., въ в. и с. Веденѣ; — Читинск. О. С., 121, 124, 134, 135, 14 и 3 ч. 1655 У., 375, 3 п. 441 и 471 У. о сс., врем. зав. раб. 1 г. Исп. 5 Мая. 909. | 900 85889 1632 У. | 98 77589 169 М. | 97 33881 1655 У. | 92 87587 169 и 180 М. | 96 21889 1656 и 170 М.
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