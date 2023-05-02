Мирошниченко Николай Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мирошниченко
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43077. МИРОШНИЧЕНКО, НИКОЛАЙ Ивановъ (онъ же Стукота). Сс.-п. с. Верхне-Острожнаго, Идинск. в., Балаганск. у., 39 л., рд. въ с. Абрамовкѣ, Совѣтинск. в., Таганрог. окр.; — Таганрог. О. С., 152, 1 ч. 313 и 977 У., 440, 2 п. 441, 4 п. § ІІ, 445 и 2 п. § ІІІ 467 У. о сс., каторж. раб. 3 г. Исп. 12 Апр. 907. | 99 99612 1453 У., по сов съ приг., напеч. въ 97 г. № 91705. | 93 104004 1655 У. | 90 100918 169 М. | 91 124740 170 И.
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