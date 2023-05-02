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Ковязин Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковязин
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
4808. КОВЯЗИН ПЕТР ИВАНОВИЧ, 29 л., Халтуринск. у., Казаковск. в., д. Позолотины. Вятск. Губсуд. Ст. ст. 16, 180 п. «б», 197, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 23/Х—24. 

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