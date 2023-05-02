Смирнов Тит Исаков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнов
- Имя
- Тит
- Отчество
- Исаков
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 278
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45259. СМИРНОВЪ, ТИТЪ ИСАКОВЪ. К. Буйск. у., Воскресенск. к. д. Наговициной, 36 л.; — Ярослав. О. С., 12, 6 п. 13 и 170¹ М., 2 п. 134, 152, 3 ч. 1655, 5 п. 1659 и 1 п. 1659¹ У., арест. отд. 2½ г. Исп. 11 Мая 907.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.