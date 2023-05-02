Василькова Елизавета Акимова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Василькова
- Имя
- Елизавета
- Отчество
- Акимова
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45677. ВАСИЛЬКОВА, ЕЛИЗАВЕТА АКИМОва. К. Оршанск. у., Высочанск. в., д. Чернишей, 34 л.; — М. С. 19 уч. Рижско-Вольмарск. окр., 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 7 Іюня 905.
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