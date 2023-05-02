Шахтаров Николай Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шахтаров
- Имя
- Николай
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 365
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12665. ШАХТАРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 39 л., Усть-Куломск. у., Савиноборск. в. и с. Облсуд Коми. Ст. ст. 64, 1 ч. 58, лиш. св. 9 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 14/Х—26.
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