Абдул-Валеев Абильфазыл Якупов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдул-Валеев
- Имя
- Абильфазыл
- Отчество
- Якупов
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44632. АБДУЛЪ-ВАЛЕЕВЪ, АБИЛЬФАзылъ (Фазылъ) Якуповъ. Башк. Уфимск. у., Караякуповск. в., д. Уразбахтиной, 20 л.; — Уфимск. О. С. (въ 3 р.), 114, 9 и 1654 У., тюр. 3 г. Исп. 30 Апр. 905.
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