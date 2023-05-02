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Абдул-Валеев Абильфазыл Якупов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдул-Валеев
Имя
Абильфазыл
Отчество
Якупов
Дата исполнения приговора
30 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
44632. АБДУЛЪ-ВАЛЕЕВЪ, АБИЛЬФАзылъ (Фазылъ) Якуповъ. Башк. Уфимск. у., Караякуповск. в., д. Уразбахтиной, 20 л.; — Уфимск. О. С. (въ 3 р.), 114, 9 и 1654 У., тюр. 3 г. Исп. 30 Апр. 905.

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