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Филиппов Иван Евдокимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филиппов
Имя
Иван
Отчество
Евдокимович
Дата исполнения приговора
10 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 369
Источник
Скан
Оригинальная запись
12643. ФИЛИППОВ ИВАН ЕВДОКИМОВИЧ, 25 л., Муромск. у., Дубровск. в., д. Высоково. Владимирск. Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 10/Ѵ—24.

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