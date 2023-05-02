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Кораблев Федор Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кораблев
Имя
Федор
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
19 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
6485. КОРАБЛЕВ ФЕДОР КОНСТАНТИНОВИЧ, 20 л., г. Данилова, Н. С. 1 уч. Даниловск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 19 апр. 923.

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