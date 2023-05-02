Болдырева Евдокия Павлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Болдырева
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Павлова
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37806. БОЛДЫРЕВА, ЕВДОКІЯ ПАВЛОВА (урожд. Мокренкова). К. Таганрог. окр., Андреевск. в., пос. Веселаго, 25 л.; — Таганрог. О. С. (въ 4 р.), 1 и 3 ч. 1655 У., съ лиш. ос. др., тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 13 Мая 905. | 908 19972 286 У. | 99 25283 170 М. | 902 85426 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.