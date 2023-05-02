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Кузьмичев Михаил Карпович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузьмичев
Имя
Михаил
Отчество
Карпович
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
7460. КУЗЬМИЧЕВ МИХАИЛ КАРПОВИЧ, 44 л., Богородск. у., Греблинск. в. Н. С. 2 уч. Троицк. у. Ст. 180 п. «е», лиш. св. 2 г. Исп. 29 окт. 923.

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