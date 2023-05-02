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Сенин Яков Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сенин
Имя
Яков
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
27 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 307
Источник
Скан
Оригинальная запись
10523. СЕНИН ЯКОВ ПЕТРОВИЧ, 23 л., Бежицк. у., Навменск. в., д. Синезерки. В. Т. 16 стр. корп. Ст. ст. 114а, 205, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 27/ѴІІ - 24.

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