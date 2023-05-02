Золотов Яков Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Золотов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 30 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15283. ЗОЛОТОВ, ЯКОВ СЕМЕНОВИЧ, 52 л. Гр. Бронницк. у., Ашитковск. в., д. Ливычино; — Н. С. Замоскворецк. р. Калужско-Кожевническ. отд. г. Москвы. Спекул., лиш. св. 2 г., по амн. нак. зам. штр. Исп. 30 янв. 920.
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