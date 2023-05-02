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Уязда Лаврентий Мартинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Уязда
Имя
Лаврентий
Отчество
Мартинов
Дата исполнения приговора
25 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 333
Источник
Скан
Оригинальная запись
99450. УЯЗДА, ЛАВРЕНТІЙ МАРТИновъ, 66 л. К. Пултуск. у., гм. Блембе, д. Слустово, рд. Плоцк. у., гм. Порсево, въ д. Радзаново; — Ломжин. О. С., 16 Февр. 911, 1 ч. 1612 У., арест. отд. 3 г. Исп. 25 Іюля 911.

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