Юдов Игнатий Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юдов
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 373
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12383. ЮДОВ, ИГНАТИЙ НИКИТИЧ, 62 л. Гр. Бельск. у., Ляпкинск. в., д. Бабенок; — Н. С. 3 уч. Бельск. комм. Драка, пр. р. 6 м. Исп. 10 нояб. 629.
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