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Козин Николай Феофанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козин
Имя
Николай
Отчество
Феофанович
Дата исполнения приговора
22 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
4836. КОЗИН НИКОЛАЙ ФЕОФАНОВИЧ, 25 л., б. Тюменск. г., г. Туринска. б. Тюменск. Губсуд. Ст. ст. 16, 180 п. «в», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 22/І—24. 

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