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Козленко Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козленко
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
29 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
6136. КОЗЛЕНКО ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, Рд. в Терск. обл., Московск. Губсуд, Ст. ст. 105, 116, 180, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 5 л., Исп. 29 июля 923.

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