Тощаков Иван Макаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тощаков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Макаров
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 467
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154586. ТОЩАКОВЪ, ИВАНЪ МАКАровъ. К. Галичск. у., Гевеловск. в., д. Петрищевой, 26 л.; — Костромск. О. С. 7 Окт. 909, 66 и 2 ч. 73 Уг. У., по слож. съ нак. по приг., напеч. въ 907 г. № 45902, тюр. 3 г. и 2 н. Исп. 9 Нояб. 909. счит. ср. съ 9 Марта 907.
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