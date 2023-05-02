Левончук Мирон Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Левончук
- Имя
- Мирон
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 287
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88181. ЛЕВОНЧУКЪ, МИРОНЪ АНТОновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Суражск. у., Заборск. в., д. Вежновки, 27 л.; — Черниговск. О. С., 1647 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 26 Марта 908. | 904 99079 1651 У. | 97 36685 170 М. | 902 65895 1651 У., по совок. съ приг., напеч. въ 902 г. № 46070. | 99 48787 1647 У. | 95 64550 170 М. | 98 44182 170 М.
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