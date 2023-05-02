Лукьянов Михаил Юрьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лукьянов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Юрьев
- Дата исполнения приговора
- 31 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 297
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88470. ЛУКЬЯНОВЪ, МИХАИЛЪ ЮРЬевъ. Мщ. г. Карасубазара, 40 л., рд. въ д. Джибердѣ, Подгородне-Петровск. в., Симферопольск. у.; — Симферопольск. О. С., 169 М., 134, 135, 152 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 9 м., за исключ. отбыт. наказ. по приг., напеч. въ 907 г. № 58445. Исп. 31 Янв. 908.
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