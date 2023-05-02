Загуменная Анна Николаева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Загуменная
- Имя
- Анна
- Отчество
- Николаева
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46801. ЗАГУМЕННАЯ, АННА НИКОЛАева. К. Стародубск. у., Кистерск. в. и с., 40 л.; — М. С. 1 уч. Екатеринодар. окр., 169 и 172 М. (участ.), тюр. 4 м. Исп. 30 Мая 905.
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