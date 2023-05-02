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Головастиков Петр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Головастиков
Имя
Петр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
15 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
1576. Головастиков Петр Васильевич, 33 л., Звенигородск. у., Наро-Фоминск. в., с. Котова. Яро славск. Г. С. Ст. ст. 1 ч. 105, 2 ч. 113, лиш. св. 10 л., и пор. пр. 5 л., П. в. з. с. 15/І—26.

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