Арбатов Александр Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арбатов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 26 ноябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 302. АРБАТОВ, АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, 31 г. Гр. Звенигородск. у., Еремеевск. в., д. Марьиной; — Н. С. Сокольническ. р-на Домниковск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 26 нояб. 918.
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