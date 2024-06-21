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Цинская Феодосия Григорьева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цинская
Имя
Феодосия
Отчество
Григорьева
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 442
Источник
Скан
Оригинальная запись
140985. ЦИНСКАЯ, ФЕОДОСІЯ ГРИГОРЬЕВА (Никифорова). К. Липовецк. у., Ильинецк. в., с. Неменки, 26 л.; — Одесск. С. П., 134, 135, 149, 152, 975, 2 и 3 ч. 1554 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 3 г., а по Выс. повел. монаст. 4 м. Исп. 24 Сент. 909.

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