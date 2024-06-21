Цинская Феодосия Григорьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цинская
- Имя
- Феодосия
- Отчество
- Григорьева
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 442
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140985. ЦИНСКАЯ, ФЕОДОСІЯ ГРИГОРЬЕВА (Никифорова). К. Липовецк. у., Ильинецк. в., с. Неменки, 26 л.; — Одесск. С. П., 134, 135, 149, 152, 975, 2 и 3 ч. 1554 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 3 г., а по Выс. повел. монаст. 4 м. Исп. 24 Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.