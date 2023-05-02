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Холоденков Александр Никандрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Холоденков
Имя
Александр
Отчество
Никандрович
Дата исполнения приговора
21 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 272
Источник
Скан
Оригинальная запись
30063. ХОЛОДЕНКОВ, АЛЕКСАНДР НИКАНДРОВИЧ, 29 л. Гр. Опочецк. у., Ноличинск. в., д. Сукали; — Н. С. Московско-Заставск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 6 м. Исп. 21 июля 920.

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