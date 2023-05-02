Тлеубердыев Кубыш
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тлеубердыев
- Имя
- Кубыш
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 405
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140010. ТЛЕУБЕРДЫЕВЪ, КУБЫШЪ. Кирг. Ауліеатинск. у., Макбальск. в., аула № 1, 33 л.; — М. С. 1 уч. Ауліеатинск. у. 19 Апр. 909, 169 и 170 М., тюр. 3 м. Исп. 23 Окт. 909.
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