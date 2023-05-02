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Маринин Дмитрий Прокофьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маринин
Имя
Дмитрий
Отчество
Прокофьев
Дата исполнения приговора
30 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 154
Источник
Скан
Оригинальная запись
33463. МАРИНИНЪ, ДМИТРІЙ ПРОКОФЬевъ. К. Таращан. у., Юшковорогск. в., с. Плоскаго, 48 л.; — Уманск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 148 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 30 Марта 905. | 901 4800 170 М. | 95 4233 169 М. | 98 50699 169 М.

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