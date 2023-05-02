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Афанасьев Логин Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Афанасьев
Имя
Логин
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
23 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
44999. АФАНАСЬЕВЪ, ЛОГИНЪ АНДРЕевъ. К. Екатеринослав. у., Криничеватовск. в., д. Шушаковки, 22 л.; — З. Н. 2 уч. Екатеринослав. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 23 Мая 905.

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