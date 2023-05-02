Резепова Ксения Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Резепова
- Имя
- Ксения
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 213
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28128. РЕЗЕПОВА, КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА, 37 л. Гр. Калязинск. у., Зайцевск. в., д. Пряжилово; — Н. С. Московско-Заставск. р. 1 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 28 февр. 920.
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