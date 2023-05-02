Череда Николай Артемов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Череда
- Имя
- Николай
- Отчество
- Артемов
- Дата исполнения приговора
- 25 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141125. ЧЕРЕДА, НИКОЛАЙ АРТЕМОВЪ. К. Остерск. у., Волчковск. в., д. Сербовки, 19 л.; — Чернигов. О. С., 236, 240 и 1 ч. 942 У., тюр. 1½ г. Исп. 25 Авг. 909.
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