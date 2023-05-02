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Череда Николай Артемов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Череда
Имя
Николай
Отчество
Артемов
Дата исполнения приговора
25 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
Источник
Скан
Оригинальная запись
141125. ЧЕРЕДА, НИКОЛАЙ АРТЕМОВЪ. К. Остерск. у., Волчковск. в., д. Сербовки, 19 л.; — Чернигов. О. С., 236, 240 и 1 ч. 942 У., тюр. 1½ г. Исп. 25 Авг. 909.

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