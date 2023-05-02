Култас Михкель Ленович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Култас
- Имя
- Михкель
- Отчество
- Ленович
- Дата исполнения приговора
- 25 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25695. КУЛТАС, МИХКЕЛЬ ЛЕНОВИЧ, 55 л. Гр. Никольск. у., Опаринск. в., Переселенческ. уч. № 114; — Н. С. 8 уч. Никольск. у. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 25 авг. 920.
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