Захаров Петр Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захаров
- Имя
- Петр
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 29 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 100
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3444. ЗАХАРОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ, 31 г., Усольск. у., Усть-Косьвенск. в. и завода. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 95, 167, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 29/Ѵ—24.
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