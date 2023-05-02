Иванов Трофим Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47020. ИВАНОВЪ, ТРОФИМЪ СЕМЕНОВЪ. Мщ. г. СПБ., 20 л., рд. въ с. Терновой, Волчан. у.; — 3. Н. 6 уч. Зміев. у. (во 2 р.), 169 и 1 п. 171 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 28 Мая 905.
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