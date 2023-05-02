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Иванов Трофим Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Трофим
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 99
Источник
Скан
Оригинальная запись
47020. ИВАНОВЪ, ТРОФИМЪ СЕМЕНОВЪ. Мщ. г. СПБ., 20 л., рд. въ с. Терновой, Волчан. у.; — 3. Н. 6 уч. Зміев. у. (во 2 р.), 169 и 1 п. 171 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 28 Мая 905.

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