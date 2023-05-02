Лебедев Денис Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лебедев
- Имя
- Денис
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 226
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7957. ЛЕБЕДЕВ ДЕНИС МАКСИМОВИЧ, 24 л., Сычевск. у., Жерновск. в., д. Истратова., Н. С. 7 уч. Ржевск. у. Ст. ст. 180 п. «в» и 181 ч. 2, лиш. св. 3½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 1 окт. 923.
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