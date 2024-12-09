Волков Павел Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 25 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101455. ВОЛКОВЪ, ПАВЕЛЪ ИВАНОВЪ (онъ же Румянцевъ), 21 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Ярослав. у., Ильинск. в., д. Макаровой, рд. т. же у., Шопшинск. в., въ д. Косиновѣ; — Ярослав. О. С., 25 Февр. 911, 152, 1 и 3 ч. 1655 и 1659 У. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 143756 (гдѣ наказ. слѣд. читать: арест. отд. 4½ г.), кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 16289 и 909 г. № 99898. | 908 16019 169 М. | 906 61180 169 М.
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