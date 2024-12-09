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Волков Павел Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волков
Имя
Павел
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
25 февраль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
101455. ВОЛКОВЪ, ПАВЕЛЪ ИВАНОВЪ (онъ же Румянцевъ), 21 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Ярослав. у., Ильинск. в., д. Макаровой, рд. т. же у., Шопшинск. в., въ д. Косиновѣ; — Ярослав. О. С., 25 Февр. 911, 152, 1 и 3 ч. 1655 и 1659 У. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 143756 (гдѣ наказ. слѣд. читать: арест. отд. 4½ г.), кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 16289 и 909 г. № 99898. | 908 16019 169 М. | 906 61180 169 М.

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