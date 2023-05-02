Зинин Иван Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зинин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 14 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 142
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4957. ЗИНИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 31 г., В.-Устюжск. у., Приводинск. в., д. Мининой-Полянки. Н. С. 5 уч. В.-Устюжск. у. Ст. 113. пор. пр. 5 л. Исп. 14 февраля 923.
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