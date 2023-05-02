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Журавлев Василий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Журавлев
Имя
Василий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
08 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 135
Источник
Скан
Оригинальная запись
4706. ЖУРАВЛЕВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, 35 л., Зарайск. у., Алпатьевск. в., д. Ганькино. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. Исп. 8 мая 923.

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