Трунин Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрунин Иван Григорьевич

Трунин Иван Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трунин
Имя
Иван
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
12 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 346
Источник
Скан
Оригинальная запись
12787. Трунин Иван Григорьевич, 22 л., Рязанск. г., Сасовск. уч. Тителинск. в., д. Сиверок. Н. С. Сасовск. у. Ст. ст. 2 ч. 86, 176, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 12 дек. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.