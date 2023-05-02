Кузнецов Сергей Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 28 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7365. КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, 17 л., б. Казанск. г. и у., Кайдрахманск. в., д. Шушари. б. Симбирск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 3 г. 4 м. Исп. 28 авг. 923.
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