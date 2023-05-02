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Шорин Григорий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шорин
Имя
Григорий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
04 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 378
Источник
Скан
Оригинальная запись
13099. ШОРИН ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ, 50 л., Чистопольск. к., Больше-Толкашевск. в., с. Змиева. Н. С. 1 уч. г. Вологды., Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 4/ІѴ—26.

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