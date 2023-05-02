Лосев Тит Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лосев
- Имя
- Тит
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 145
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33230. ЛОСЕВЪ, ТИТЪ ВАСИЛЬЕВЪ. Унт.-оф. изъ к. Чауск. у., Раснянск. г., д. Немѣрокъ, 27 л.; — Могилев. О. С. (въ 3 р.), 4 п. 134, 135 и 16. 10 У. и Выс. маниф. 904 г., каторж. раб. 4 г. Исп. 26 Марта 905. | 98 44291 170 М. | 96 42577 170¹ М.
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