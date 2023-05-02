Геращенко Иван Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Геращенко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46029. ГЕРАЩЕНКО, ИВАНЪ ГАВРИЛОВЪ. К. Сумск. у., в. и с. Юнаковки, 19 л.; — Сумск. У. С., 169 и 172 М., тюр. 6 м. Исп. 14 Іюня 203.
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