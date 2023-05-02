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Геращенко Иван Гаврилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Геращенко
Имя
Иван
Отчество
Гаврилов
Дата исполнения приговора
14 июнь ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
Источник
Скан
Оригинальная запись
46029. ГЕРАЩЕНКО, ИВАНЪ ГАВРИЛОВЪ. К. Сумск. у., в. и с. Юнаковки, 19 л.; — Сумск. У. С., 169 и 172 М., тюр. 6 м. Исп. 14 Іюня 203.

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