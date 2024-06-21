Цветков Иван Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цветков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140956. ЦВѢТКОВЪ, ИВАНЪ ФЕДОРОВЪ. К. Ковровск. у., Милюковск. в., д. Рыжева, 25 л.; — З. Н. 4 уч. Ковров. у. 11 Сент. 909, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 1 Нояб. 909.
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