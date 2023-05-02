Кудинетов Аслан-Мирза Пагов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кудинетов
- Имя
- Аслан-Мирза
- Отчество
- Пагов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95492. КУДИНЕТОВЪ, АСЛАНЪ-МИРЗА Паговъ, 38 л. Горецъ аула Ходзскаго, Майкопск. отд.; — М. С. 4 уч. Майкопск. окр., 28 Мая 911, 163 М., тюр. 6 м. Сей приг. поглощенъ приг. Баталпашин. Горск. С. отъ 29 Мая 907 г. (169 М., тюр. 6 м.). | 29 Апр. 94 г. Майкопск. Горск. С., 169 М., тюр. 3 м.
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