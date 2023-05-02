Блащик Антонина Павлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блащик
- Имя
- Антонина
- Отчество
- Павлова
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37738. БЛАЩИКЪ, АНТОНИНА ПАВЛОВА. Лиш. ос. пр. изъ к. Сѣрадзск. у., гм. Маячевице, д. Лигота, 40 л.; — Калиш. О. С. (въ 11 р.), 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1635 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. и 8 м. Исп. 2 Мая 905. | 98 84984 1655 У. | 90 31931 1655 У. | 96 80986 1655 У. | 88 37025 169 М. | 94 38395 169 М. | 87 55466 169 М. | 92 61837 170 М. | 87 17678 169 М. | 91 88508 172 М. | 85 72978 169 М.
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