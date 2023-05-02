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Фролов Алексей Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролов
Имя
Алексей
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
7756. ФРОЛОВ, АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 40 л., Гр. Козловск. у., Изосимовск. в., с. Троицкого,; Н. С. 6 уч. Козловск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по амнист. освоб.

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