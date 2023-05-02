Бурковский Ерофей Илларионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурковский
- Имя
- Ерофей
- Отчество
- Илларионов
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130443. бУРКОВсКІЙ, ЕРОФЕЙ ИЛЛАРІОНОВЪ. Каз. с. Кневичей, Великотопольск. в., Новозыбковск. у., 21 г.; — Стародубск. О. С. 1 Сент. 909, 4 п. 134, 135, 149, 1452 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 13 Окт. 909.
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