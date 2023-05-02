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Алексеев Петр Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеев
Имя
Петр
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
137. АЛЕКСЕЕВ, ПЕТР ЕГОРОВИЧ, 18 л. Гр. Старорусск. у., Долженск. в., д. Петрова; — Н. С. 12 уч. Новгородск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 30 сент. 919.

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