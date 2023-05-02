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Кириченко Иван Захарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кириченко
Имя
Иван
Отчество
Захарович
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 134
Источник
Скан
Оригинальная запись
4637. КИРИЧЕНКО ИВАН ЗАХАРОВИЧ, 23 л., Киевск. окр., Семиполковск. р., с. Легочки. В. Т. 14 стр. корп. Ст. 205в, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 14/Х—24. 

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