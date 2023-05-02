Дрыкин Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДрыкин Иван Александрович

Дрыкин Иван Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дрыкин
Имя
Иван
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
01 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 118
Источник
Скан
Оригинальная запись
4116. ДРЫКИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18 л., г. Тулы. Н. С. 1 уч. г. Тулы. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 1 авг. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.